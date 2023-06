Pollution aux PFAS sur trois sites supplémentaires à Genk

Une contamination par les PFAS a été identifiée sur trois sites supplémentaires à Genk, par l'agence publique flamande de gestion des déchets (OVAM). Sont concernés les sites des anciens bâtiments des entreprises Fro D'Or et Norbord, et sur celui où se trouvaient les locaux d'Ipack. Il s'agit de sites où de grands incendies industriels se sont produits dans le passé ou bien où des mousses extinctrices contenant des PFAS ont été stockées. "Nous prenons la situation au sérieux et nous informerons clairement les habitants situés dans un rayon de 500 mètres de la contamination des mesures de précaution qu'ils peuvent prendre", a promis le bourgmestre Wim Dries (CD&V).