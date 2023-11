Près de 300 scientifiques belges et néerlandais demandent l'arrêt du glyphosate

Dans leur lettre, les scientifiques pointent également la présence de glyphosate dans les poussières, et non seulement dans l'eau et l'alimentation, comme étudiés par l'EFSA. "Les preuves alarmantes de l'existence d'un lien entre l'utilisation du glyphosate et la santé pulmonaire et intestinale, ainsi que les changements de comportement, n'ont pas non plus été suffisamment étudiées", dénoncent-ils.

Il est nécessaire de "donner à la science indépendante un rôle central dans cette décision", concluent-ils, appelant en outre à de meilleurs cadres d'évaluation pour les pesticides.