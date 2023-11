Quelque 14.000 arbres et arbustes seront plantés dans la zone du canal à Bruxelles

La Région bruxelloise a donné mardi le coup d'envoi d'une campagne de plantation de plus de 14.000 arbres et arbustes dans la zone minéralisée du canal, autrefois dominée par les activités industrielles.

Associés au Port de Bruxelles en la circonstance, et en présence des ministres de l'Environnement Alain Maron (Ecolo) et de la Mobilité Elke Vanden Brandt (Groen), ces opérateurs ont présenté leur stratégie de plantation pour la zone du canal à proximité d'un petit parc en cours de création à côté du pont de Laeken.

Selon Bruxelles Mobilité et Bruxelles Environnement, la Région-capitale compte actuellement compte plus de 37.000 arbres le long des voiries régionales et plusieurs milliers le long des autoroutes, soit une surface globale de 150 hectares. Toutefois, les espaces verts ne sont pas répartis de manière homogène dans la métropole.

On prévoit aussi des améliorations ponctuelles avec l'agrandissement et la plantation de fosses d'arbres dans la zone centrale du canal, comme autour du pont Loredana Marchi; au MIMA; au pont des Hospices, et au Quai de l'Industrie, près de la Rue du Constructeur et de l'école Erasmushogeschool.

Des m² supplémentaires ont également été trouvés à la Porte de Ninove pour planter 15 nouveaux arbres et arbustes, mais aussi pour déminéraliser (1.359m2) et gérer les eaux de pluie de manière intégrée (1137 m2) . ?