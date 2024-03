Seuls sept pays respectent les normes de pollution de l'air de l'OMS

Seuls sept pays dans le monde respectent les normes de pollution atmosphérique fixées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a révélé mardi le rapport annuel de la société suisse de surveillance de la qualité de l'air IQAir. C'est surtout en Asie centrale et en Asie du Sud que la qualité de l'air est la plus mauvaise, avec le Bangladesh, le Pakistan et l'Inde tout en bas du classement.