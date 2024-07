Trois ans après les inondations, un ultime nettoyage des rivières est prévu le 13 juillet

Durant ces 3 ans, l'ASBL belge River Cleanup a mené 240 actions telles que l'évacuation de la boue, la récupération des détritus emmêlés à la végétation et surtout le nettoyage des rivières chargées de déchets provenant des maisons et jardins inondés. Les 7.500 volontaires ont ainsi nettoyé 500 km de berges pour un total de 300.000 kg de déchets récoltés.

Ces actions ont pour objectif de protéger les rivières et restaurer les berges pour "redonner une chance à la nature". Mais il en découle une autre conséquence positive : "On remarque également que le plastique laissé dans la nature rappelle constamment aux victimes l'expérience traumatisante vécue. Si nous nettoyons cela au plus vite, la vie reprend et les résidents peuvent reconstruire leur vie", souligne le fondateur de River Cleanup, Thomas de Groote.