Un chercheur de la VUB teste la résistance aux antibiotiques à l'aide d'un smartphone

Cette technique dite de "détection optique des nanomouvements" (ONMD) permet de déceler les vibrations microscopiques des cellules bactériennes, caractéristiques des organismes vivants. Les vibrations des bactéries sont capturées en vidéo et les déplacements individuels des cellules sont observés. "Grâce à cette technique, nous pouvons obtenir un résultat dans un délai de deux à quatre heures, au lieu des 24 heures actuelles pour les agents pathogènes les plus courants et d'un mois pour la tuberculose", explique le Dr. Sandor Kasas de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

"Notre technique est non seulement plus rapide, mais aussi plus simple et beaucoup moins chère que toutes les techniques existantes", ajoute Ronnie Willaert, professeur à la VUB, également cité dans le communiqué". "Elle nous permet de tester l'effet des antibiotiques sur les bactéries à l'aide d'un simple microscope et d'une caméra. Un simple téléphone portable peut même faire office de caméra, car la qualité de l'appareil photo d'un smartphone est plus que suffisante pour enregistrer les vidéos nécessaires."