Un hiver plus chaud que les normales en France pour la sixième année consécutive

De la pluie quasi-partout, mais des températures souvent printanières avant l'heure: après un automne record, l'hiver 2023-2024 est le 3e le plus chaud jamais mesuré en France et se conclut par un mois de février excessivement doux, nouveau signe du réchauffement climatique.

Entre début décembre et fin février, période traditionnellement la plus froide de l'année, le mercure devrait dépasser "d'environ 2 degrés" les normales de la période 1991-2020, derrière les hivers 2020 (+2,3°C) et 2016 (+2,1°C), a annoncé jeudi Météo-France.