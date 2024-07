Un aventurier belge se lance dans une traversée à pied de 1.000 km d'un désert australien

L'aventurier belge Louis-Philippe Loncke se lancera, la semaine prochaine, dans une double traversée à pied et sans assistance du désert de Simpson, en Australie, sur une distance d'un peu plus de 1.000 km, a-t-il annoncé vendredi.

Cet ingénieur n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà à son actif 19 expéditions extrêmes, dont 14 premières mondiales. Deux ont déjà eu lieu dans le désert de Simpson.

Celle-ci le mènera une nouvelle fois dans cette zone, située au centre de l'Australie, pour le trek le plus long qui n'y a jamais été tenté. Le périple de Louis-Philippe Loncke durera en effet 60 jours environ, au départ de la ferme Old Andado, près d'Alice Springs, dans ce qui est le désert le plus aride d'Australie, inhabité et grand comme six fois la Belgique.