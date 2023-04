Un vaste exercice de gestion de situation d'urgence est en cours à Walibi

Un exercice provincial de gestion de situations d'urgence est en cours depuis mardi matin au sein du parc d'attractions Walibi, à Wavre. Les équipes de la zone de secours du Brabant wallon, trois SMUR et des forces de police sont mobilisés en nombre pour cet exercice dont le scénario commence par un incident technique en haut d'une attraction, avec des blessés à évacuer. Progressivement, la situation va se compliquer avec notamment une intervention malveillante provoquant un grave incendie dans le cinéma du parc.

En plus des acteurs de la sécurité, environ 250 étudiants simulent les conditions réelles d'ouverture dans le parc d'attractions, ce qui implique aussi de tester le maintien de l'ordre sur place par la police et une société de gardiennage. Les responsables devront aussi piloter, en plus d'opérations de secours classiques mais complexes, la mise en place d'un cell-center pour informer les familles, ainsi que gérer la communication avec la propagation de rumeurs sur les réseaux sociaux.

Sont donc notamment testées la sécurité interne de Walibi, l'intervention des pompiers avec un groupe spécialisé dans les sauvetages en milieu périlleux (en hauteur, sur le Loup Garou), l'aide médicale urgente, la gestion des victimes et des personnes impliquées sur place, la coordination des différentes disciplines, la bonne communication…