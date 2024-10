Les salaires d’un million de Belges bientôt augmentés en janvier: êtes-vous concerné par cette indexation?

Au début de 2025, environ un million de travailleurs belges bénéficieront d’une indexation salariale en réponse à l’inflation. Cette adaptation vise des secteurs variés et pourrait atteindre jusqu’à 3,5 % selon les dernières estimations.

Quels secteurs sont concernés par cette indexation ?

Les travailleurs affiliés à la commission paritaire 200, soit près d’un million de personnes, verront leur salaire adapté. Ce groupe comprend des secteurs variés, dont les centres d’appel, les agences d’intérim, l’informatique, la consultance, la publicité, ainsi que l’imprimerie et la construction.

D’autres domaines, comme l’hôtellerie, le transport, l’alimentation, le commerce international et la logistique, sont également inclus. "Le taux précis de l’indexation sera fixé en fonction des données d’inflation de novembre et décembre", explique Securex, un bureau de conseil en ressources humaines, qui estime cette hausse possible à 3,5 % pour certains secteurs.