Audi Brussels: la cellule de crise se réunit, en attendant la fin des négociations sociales

La cellule de crise "Audi" s'est réunie pour la première fois mercredi afin de discuter du plan d'urgence sociale, qui doit permettre aux travailleurs d'Audi Brussels de retrouver rapidement un emploi après la fermeture du site. Les pouvoirs publics attendent désormais la fin des négociations sociales entre les syndicats et la direction du constructeur pour lancer le processus de reconversion professionnelle. "C'est une première étape", a indiqué le ministre bruxellois de l'Emploi Bernard Clerfayt.

La cellule de crise réunit les ministres de l'Emploi et de la Formation des entités fédérées, les organismes d'emploi et de formation (le VDAB flamand, le Forem wallon et Actiris à Bruxelles), le ministre fédéral du Travail et l'Onem. Les partenaires se sont mis d'accord sur un protocole qui balise la manière d'accompagner les travailleurs qui perdront leur emploi chez Audi.