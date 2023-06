AB InBev progresse dans un marché largement négatif

L'indice bruxellois confirmait une nouvelle baisse de 0,32%, à 3.547,85 points avec 15 de ses éléments dans le rouge, Aedifica (57,75) pesant sur l'indice en reculant de 5,56% pour une baisse de 0,64% compte tenu de son détachement de coupon et du droit de souscription (1,03), ce dernier en baisse de 7,46%.

KBC (62,28) et Ageas (36,67) valaient finalement 1,77 et 0,35% de moins que la veille, Ackermans (148,80) et Barco (23,02) reculant de 1,20 et 2,04%, Solvay (99,52) et UCB (83,54) de 0,53 et 0,67%, Aperam (31,52) et Umicore (25,79) de 1,28 et 1,45%.