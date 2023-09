Action devant Schneider Electric à la suite de l'annonce de la suppression de 85 emplois

Lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire réuni jeudi soir, la direction a fait connaitre son intention de redéployer une partie de ses activités de production actuellement situées à Uccle vers ses sites hongrois, bulgare et espagnol. Ce redéploiement pourrait impacter 85 emplois, dont 66 ouvriers et 19 employés, sur un total de plus de 550 travailleurs en Belgique.

Face à cette situation, les organisations syndicales réunies en front commun se sont mobilisées devant les grilles de l'entreprise, à Uccle. "Schneider Electric semble avoir pris pour habitude de délocaliser sa production dans des pays à bas salaires. C'est encore aux travailleurs de payer le prix fort de la mondialisation débridée", soulignent les syndicats.