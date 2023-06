Active Ants ouvre un centre au Royaume-Uni

Le site de Northampton a une superficie de 252.000 m2 et, à pleine capacité, 250 personnes y travailleront en combinaison avec 400 robots. Il peut expédier jusqu'à 10 millions de colis par an.

La configuration d'Active Ants permet d'automatiser le stockage, la préparation des commandes, l'emballage et le tri, explique bpost. Les robots participent au retrait des commandes, à l'emballage et à la préparation des envois, tandis que le flux de retour et la réception des marchandises continuent d'être traités manuellement. "Cette robotisation permet une plus grande efficacité, une meilleure qualité, une réduction des émissions de CO2 et un environnement de travail plus agréable pour le personnel", ajoute l'entreprise.