Alerte à la bombe en cours à Brussels Airport

Les forces de l'ordre ont reçu un signalement suspect, expliquaient tôt dimanche matin la porte-parole de l'aéroport et un porte-parole de la police fédérale. Par mesure de sécurité, il a été décidé d'évacuer certaines zones de l'aéroport et d'ensuite les contrôler de manière approfondie. Il s'agit plus précisément du hall des départs et de la zone où l'on récupère les bagages.

Dans l'attente de nouvelles de la police, plusieurs passagers ont dès lors été priés d'attendre au sein du terminal et n'ont pas été autorisés à rejoindre le hall des bagages.