Mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie: De Lijn augmente à nouveau ses tarifs au printemps

De Lijn s'est exécutée: à partir du 1er avril, le prix du ticket standard passera de 2,5 à 3 euros. Le ticket de 10 voyages coûtera lui 21 euros au lieu de 17 actuellement et le ticket journalier passera de 7,5 à 9 euros (de 4 à 4,5 euros pour un enfant).

Pour les jeunes, l'augmentation de l'abonnement Buzzy Pass restera limitée, son prix restant même identique pour les 18-24 ans, à la demande du gouvernement régional.

Hausse limitée également pour les tarifs sociaux, les seuls à encore être fixés par les autorités.

Enfin, une série de modifications pratiques auront lieu à partir du 1er avril. Ainsi, le coût opérateur d'un ticket SMS passera de 0,15 euro à 0,25 euro et la durée de validité des produits sur une carte électronique ne sera plus que d'un an.