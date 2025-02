Donald Trump mène une intense guerre commerciale: un pari risqué aux lourdes conséquences aussi en Europe

Donald Trump mène une guerre commerciale sans précédent en imposant des taxes massives sur l’acier, l’aluminium et de nombreux produits étrangers. Une stratégie qui vise à punir ses adversaires économiques, mais qui risque de se retourner contre les États-Unis.

Le président américain persiste et signe : il continue d’imposer des taxes douanières massives sur de nombreux produits étrangers. Après avoir déjà instauré des droits de douane de 10 % sur les produits chinois, il s’apprête à appliquer une taxe de 25 % sur l’acier et l’aluminium en provenance de tous les pays. Si le Canada et le Mexique bénéficient d’un sursis temporaire, la menace plane toujours.

Derrière ces décisions se cache une véritable guerre commerciale menée par Donald Trump, motivée par des raisons économiques et stratégiques. Mais ces mesures ne sont pas sans conséquences. À l’heure où les pays visés préparent leur riposte, quel avenir pour les relations commerciales des États-Unis ?