Apple annonce des ajustements sur l'App Store après une mise en garde de l'UE

"Elles empêchent les développeurs d'applications d'orienter les consommateurs vers des canaux de distribution alternatifs pour des offres et du contenu", avait souligné la Commission européenne.

Si les modifications présentées par le groupe américain n'étaient pas jugées satisfaisantes par l'UE, la Commission pourrait adopter une décision définitive de non-conformité d'ici à fin mars 2025. Apple pourrait alors écoper d'une amende allant jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires mondial, et même jusqu'à 20% en cas d'infraction répétée.

Le règlement sur les marchés numériques a été introduit pour protéger l'émergence et la croissance de start-up en Europe et offrir plus de choix aux consommateurs.