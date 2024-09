Après l'A69, des écologistes s'opposent dans les arbres à la LGV Bordeaux-Toulouse

Le Groupe national de surveillance des arbres (GNSA), les Amis de la terre, Alternative LGV 82 et France Nature Environnement ont déposé un recours en annulation des aménagements ferroviaires au nord de Toulouse qui doit être examiné lundi par le tribunal administratif de la ville.

"Ils n'ont pas exploré les solutions alternatives pour utiliser les voies existantes", estime un des occupants Jean Olivier, des Amis de la Terre, qui met en avant "une destruction inutile de la biodiversité".

Depuis le 30 août, les militants du GNSA et d'autres associations, déjà mobilisés depuis plusieurs mois contre le chantier de l'A69, autoroute contestée entre Castres et Toulouse, se relaient et occupent plusieurs frênes centenaires, dans lesquels ils ont aménagé des cabanes.

"La LGV va détruire des terres agricoles, des vieilles forêts, et va utiliser de grandes quantités de gravier, de ballast", déplore M. Olivier.