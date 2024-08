Au royaume du Lesotho, la sécheresse anéantit les petits paysans

Son épouse est partie en Afrique du Sud voisine pour trouver du travail. Pour lui comme pour ses deux filles, il faut se limiter à deux repas par jour. Du pain et du thé au petit déjeuner, lait et bouillie de maïs le soir.

Quelques semaines plus tôt, le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe avaient fait de même, la sécheresse la plus grave depuis un siècle ayant ravagé les récoltes et assoiffé le bétail.

"J'ai planté une rangée de pommes de terre, mais elles n'ont pas poussé. Parce qu'il n'y a pas de pluie", regrette Daniel Phoofolo.

Au Lesotho, près d'un quart des deux millions d'habitants est sans emploi et la moitié vit sous le seuil de pauvreté. Et quelque 80% dépendent de l'agriculture de subsistance, selon le Programme alimentaire mondial (PAM).