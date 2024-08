Auréolé de succès passés, Kelly Ortberg relève le défi de redresser Boeing

"Un atout", "un bon choix", "un recrutement bénéfique": experts aéronautiques et analystes ne tarissent pas d'éloges envers Kelly Ortberg, qui abandonne jeudi sa vie de pré-retraité pour relever le défi de redresser la marque et les finances de Boeing.

"Je suis extrêmement honoré et reconnaissant d'intégrer ce groupe emblématique", a commenté M. Ortberg, qui ne s'est pas encore exprimé publiquement.

M. Calhoun, 67 ans, doit rester conseiller spécial du conseil d'administration jusqu'à sa retraite en mars 2025.

Si les finances de l'avionneur peinent à se rétablir après les crashes de 2018 et 2019 (346 morts) et la pandémie, la chute de Dave Calhoun résulte de l'accumulation de problèmes de qualité et de conformité dans la branche aviation commerciale (BCA) de Boeing.

"Nous considérons Kelly Ortberg comme un atout pour Boeing", ont relevé les experts de Melius Research, soulignant que l'ex-patron de Rockwell Collins (devenu Collins Aerospace, filiale de RTX) "coche beaucoup de cases".