Aux Etats-Unis, de nouveaux profils de pilotes malgré les coûts de formation

Caitlyn Blanco, une jeune Américaine hispanique, a rapidement compris que pour atteindre son but de devenir pilote d'avion, dans un milieu largement dominé par les hommes blanc, elle ne trouverait pas dans son entourage beaucoup de personnes pour la conseiller.

"Et quand j'ai commencé à regarder les formations et que j'ai réalisé à quel point c'était cher, c'est devenu extrêmement angoissant", dit cette étudiante de 20 ans qui est quand même parvenue à rentrer à l'école de pilotage de l'université de Farmingdale, dans l'Etat de New York.