Balais et pelleteuses à l'oeuvre dans le Centre-Est après des pluies exceptionnelles

Dégager la boue et les branches d'arbre: l'heure est au nettoyage vendredi après les dégâts causés la veille dans de nombreuses communes du Centre-Est par des pluies exceptionnelles qui ont atteint jusqu'à 700 millimètres en Ardèche.

Depuis, l'eau s'est retirée et les passants marchent prudemment sur les amas de boue. Balais à la main, les commerçants repoussent les débris, tandis qu'un tractopelle nettoie la chaussée. Mme Baïba et ses collègues ont installé une table avec du thé, du café et des encas. "La solidarité s'organise", dit-elle.

La vigilance rouge "crue" ou "pluie-inondation" a été levée dans les six départements touchés (Rhône, Loire, Haute-Loire, Ardèche, Lozère et Alpes-Maritimes), mais 10 de la moitié sud restent concernés par une vigilance orange, selon Météo-France.

Cet épisode pluvieux touche vendredi matin encore "une grande partie de l'ex-région Midi-Pyrénées, en progressant lentement vers le sud", précise Météo France, prédisant "une perte d'intensité en cours d'après-midi".