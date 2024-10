La fin du compteur qui tourne à l'envers se rapproche en Flandre

Les clients disposant d'une installation photovoltaïque de moins de 15 ans et dont les panneaux solaires avaient été installés avant le 1er janvier 2021 peuvent conserver leur compteur analogique jusqu'au 1er janvier 2025, selon un accord entre le gouvernement flamand et Fluvius. Ils devront après cette date basculer sur un compteur numérique, signifiant ainsi la fin des compteurs qui tournent à l'envers.

Environ 30.000 compteurs seront remplacés chaque mois.

Près de quatre millions de compteurs numériques d'électricité et de gaz étaient installés en Flandre selon un décompte réalisé fin septembre.

Les compteurs analogiques tournant à l'envers ne sont plus autorisés non plus à Bruxelles et en Wallonie. Les propriétaires wallons de panneaux photovoltaïques installés avant le 1er janvier 2024 bénéficient pour leur part d'une compensation jusqu'au 31 décembre 2030.