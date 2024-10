Le prix du train ne correspond pas à la qualité du service, selon le comité des voyageurs

Le comité a remis un avis à la SNCB concernant une éventuelle indexation des tarifs en début d'année prochaine. Il y salue les progrès en termes de ponctualité, même si elle reste en deçà du seuil inférieur de performance prévu dans le contrat de service public, ainsi que les bons résultats de l'indicateur satisfaction client.

Il remarque néanmoins que le prix des produits pétroliers n'a pas sensiblement augmenté depuis juin 2023 et qu'une indexation des tarifs de la SNCB réduira donc la compétitivité du rail par rapport à la voiture individuelle. "Un débat plus large sur les niveaux de prix et la politique tarifaire est nécessaire", souligne-t-il.