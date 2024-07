Bassines: les autorités craignent de "grandes violences" lors du nouveau rassemblement

Partager:

La nouvelle mobilisation organisée cette semaine dans le Poitou contre les "bassines", des réserves d'irrigation controversées, fait craindre aux autorités "des actes d'une très grande violence" de la part de manifestants radicalisés. "Nous attendons entre 6.000 et 8.000 manifestants dont un millier de personnes extrêmement violentes, qu'on pourrait qualifier de radicalisées", a déclaré lundi matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur franceinfo.

Il présentera dans l'après-midi à Niort le dispositif de sécurité mis en place pour les manifestations annoncées vendredi et samedi dans le cadre du "Village de l'eau", campement installé de mardi à dimanche à Melle (Deux-Sèvres). À quelques jours des Jeux olympiques, au moins 10.000 personnes y sont attendues par 120 organisations, associations, syndicats et collectifs dont Bassines Non Merci, les Soulèvements de la Terre, Attac, l'union Solidaires et la Confédération paysanne. Le lieu du rassemblement est à une quinzaine de kilomètres de Sainte-Soline, où le chantier d'une retenue d'eau avait donné lieu à de violents affrontements en mars 2023 entre militants radicaux et forces de l'ordre, lors d'une précédente manifestation alors interdite.

Pour l'heure, seul le Village de l'eau a fait l'objet d'une déclaration par la municipalité de Melle, où 200 élus locaux ont exprimé leur inquiétude vendredi soir. - Moratoire - La préfecture des Deux-Sèvres a rappelé que seule la municipalité de Melle avait compétence pour interdire l'événement si elle juge que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Les manifestations prévues vendredi et samedi sur le site d'une future "bassine" à Saint-Sauvant (Vienne) et au terminal agro-industriel du port de La Rochelle, lors desquelles des actions sont annoncées dans le but "d'arracher un moratoire" sur la construction des réserves, n'ont pas été déclarées pour l'heure.