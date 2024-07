BCE: bilan mitigé pour les tests de résistance des banques aux cyberattaques

Les banques européennes "possèdent globalement des mécanismes de réaction et de récupération" face aux cyberattaques, "mais des aspects restent à améliorer", a déclaré la Banque Centrale Européenne (BCE) vendredi dans un communiqué.

L'institution a dressé un premier bilan des tests de résistance lancés en janvier et appliqués à 109 banques pour évaluer leur réaction à une potentielle cyberattaque, phénomène auquel elles sont de plus en plus confrontées.

"Les superviseurs ont fourni un retour d'expérience à chaque banque" et "certaines banques ont déjà amélioré ou prévoient de remédier aux lacunes mises en évidence", assure le communiqué.