Bénéfice net en légère hausse au deuxième trimestre pour Novo Nordisk

Sur les six premiers mois de l'année, le bénéfice net est en hausse de 16% et le chiffre d'affaires de 25%. Ces chiffres l'ont amené à revoir ses prévisions.

Le groupe, qui doit son succès actuel à deux médicaments phares l'Ozempic - un anti-diabétique - et le Wegovy - qui traite l'obésité, table désormais sur une hausse de 22 à 28% de son chiffre d'affaires pour 2024 contre 19 à 27% annoncés en mai.

Pour son bénéfice opérationnel, il mise maintenant sur une augmentation de 20 à 28% contre 22 à 30% indiqués précédemment.

Tout deux injectables, l'Ozempic, dont les ventes ont grimpé de 36% sur le semestre, et le Wegovy, qui a enregistré un bond de 74%, utilisent un même principe actif, la sémaglutide mais le second présente une dose plus forte pour le traitement de l'obésité.