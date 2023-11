Bpost sur le point de perdre la distribution de journaux: le gouvernement est "coincé" par un appel d'offres

Bpost, opérateur postal historique et public (l'Etat est actionnaire à 51%), pourrait perdre une partie de son chiffre d'affaires. En cause: le gouvernement a du émettre un appel d'offres pour savoir quelle entreprise allait distribuer les journaux dans notre pays. Une activité subsidiée par l'Etat, actuellement à hauteur de 83,9 millions d'euros par an.

Trois offres assez proches en dehors du prix

Ces derniers se tenaient dans un mouchoir de poche pour les deux autres critères fixés par l'appel d'offres européen, à savoir la qualité du service et le respect des délais de livraison, pesant respectivement pour 25% et 15% de la cote. Pour ce qui concerne le deuxième lot du marché public (41,9 millions par an) portant sur la distribution des périodiques et pour laquelle PPP ne concourait pas, bpost perd de peu face à Proximy-France Routage. Mais toujours pas sur le prix, selon L'Echo.

La situation pourrait être gênante pour le gouvernement, car il est actionnaire majoritaire de bpost. Favoriser un concurrent ne devrait pas être dans sa stratégie, mais il est dépendant des résultats de cet appel d'offres. De plus, la qualité de service de PPP pourrait ne pas être à la hauteur, et détériorer la livraison des journaux, même s'il est trop tôt pour en juger.