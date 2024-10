BSCA soutient six projets locaux

A travers cet appel à projets, les responsables de l'aéroport de Charleroi avaient exprimé leur volonté de soutenir et d'accompagner des porteurs de projets imprégnés des valeurs d'engagement, de confiance et de respect. L'appel à projets se situait par ailleurs dans le droit fil du projet Well'Air, la plateforme interactive, sociétale et inclusive initiée par la Sowaer, qui encourage la participation des acteurs aéroportuaires dans des projets non aéroportuaires à proximité des sites aéroportuaires.

Différents projets se trouvent derrière les initiatives récompensées : l'aménagement d'une micro-ferme pédagogique, d'un jardin pédagogique, la mise en place d'ateliers favorisant l'expression d'enfants et d'adolescents auteurs et victimes de violences, l'aménagement d'une maison du "mieux naitre" et d'une maison du "mieux-être".