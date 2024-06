Caddie en liquidation avec poursuite d'activité, deux offres de reprise

Le célèbre fabricant alsacien de chariots de supermarché Caddie a été placé en liquidation avec poursuite d'activité et deux offres de reprise seront analysées, a décidé jeudi la chambre commerciale du tribunal de Saverne (Bas-Rhin).

Les repreneurs avaient jusqu'à mercredi 18H00 pour déposer leurs offres.

Deux ont été déposées, dont une de l'actuel propriétaire, le groupe Cochez, basé à Valenciennes (Nord), spécialisé dans le transport et les services industriels. Celle-ci prévoit de garder 15 des 110 salariés, "abandonnant l'activité industrielle, se focalisant sur une activité de négoce et le reconditionnement de chariots", a précisé à l'AFP Christophe Gillmé, l'administrateur judiciaire.

Une seconde offre a été déposée par la société Skade Management de Stéphane Dedieu, ancien propriétaire de Caddie. Celle-ci reprendrait 42 salariés, "conservant l'activité industrielle et développant une activité de négoce", a indiqué l'administrateur judiciaire.

"Caddie reste en vie. Tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir. Mais les candidats représentés devront considérablement améliorer leurs offres et présenter les gages suffisants pour convaincre les salariés et le tribunal", a réagi auprès de l'AFP Pierre Dulmet, avocat du Comité social et économique (CSE).