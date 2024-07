Changement climatique : la patronne des conserves HAK met en garde contre des pénuries

Les consommateurs doivent s'habituer au fait que tous les légumes ne seront pas disponibles toute l'année, affirme jeudi Nicole Freid, patronne de l'entreprise néerlandaise de fruits et légumes en boîte HAK. Le changement climatique rendra les récoltes futures moins prévisibles et les conditions météorologiques extrêmes entraîneront une pénurie de certains produits, ajoute-t-elle.

Selon Mme Freid, l'entreprise souffre beaucoup de la pluie. Elle parle d'une saison "très difficile" pour HAK, qui cultive 85% de tous les légumes et légumineuses dans un rayon de 125 kilomètres autour de son siège à Giessen, aux Pays-Bas.

La récolte d'épinards est mauvaise et celle de rhubarbe et de chou frisé a également été décevante. C'est maintenant la saison des pois, des carottes et des haricots verts. "Vous pouvez voir que c'est très difficile. Il faut se battre avec les producteurs et les autres partenaires pour les récoltes."