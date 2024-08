Circulation des trains interrompue entre Trooz et Pepinster: Infrabel sécurise les voies/2

Les équipes d'Infrabel, le gestionnaire des voies de chemin de fer, s'attellent actuellement à sécuriser les parois rocheuses et à entretenir les divers ouvrages d'art présents sur la ligne Liège-Verviers, entre Trooz et Pepinster. Ces travaux, décrits comme indispensables, dureront jusqu'au 25 août inclus, a communiqué le gestionnaire jeudi matin lors d'une visite de terrain avec la presse.

Quelque 7.000 m² de parois rocheuses étalées sur une dizaine de kilomètres entre Trooz et Pepinster font ainsi l'objet d'une attention particulière. Ce jeudi, les cordistes étaient visibles sur la paroi rocheuse du pont de Louheau.

Plus d'une centaine d'ouvriers sont en effet occupés à élaguer les arbres bordant les rails, à poser des filets de sécurité ou à entretenir les massifs. "Les parois rocheuses bordant les voies ferrées ont tendance à se fragiliser en raison des infiltrations d'eau causées par les précipitations", a expliqué Infrabel, soucieuse de garantir la sécurité du trafic. "Les équipes techniques procèdent à un débroussaillage, puis à un grattage des roches superficielles afin de provoquer une chute contrôlée des morceaux instables. À certains endroits, des filets de sécurité doivent être posés, un travail qui requiert la présence de grues qui occupent les voies", a ajouté le gestionnaire.

Le gestionnaire profite également de l'interruption du trafic pour réaliser des travaux d'entretien sur une vingtaine d'ouvrages d'art, pour moderniser sa ligne et mener un entretien approfondi de l'infrastructure ferroviaire: "Il est essentiel de procéder à une réfection de l'étanchéité des ponts et tunnels et à un traitement des zones humides, mais aussi de consolider les éléments en maçonnerie ou béton afin d'assurer leur pérennité", a conclu Infrabel.

Le budget consacré au chantier s'élève à 2,5 millions d'euros. Le trafic entre Trooz et Verviers reprendra le 26 août à l'aube. En attendant, un bus assure la liaison entre les entités.