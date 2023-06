Clim', festivals, autoroutes: lancement de l'acte 2 du plan de sobriété énergétique

Parmi les 14 "mesures phares" de cet acte II, dévoilées lundi soir par Le Parisien, un rappel à l'ordre : dans les bureaux et magasins en particulier, la climatisation ne doit pas faire descendre la température en dessous de 26 degrés.

La mesure a le mérite de réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre tout en économisant 20% de carburant, met en avant le gouvernement.

Par la suite, le malus à l'achat des véhicules "les plus émetteurs de CO2 et les plus lourds" devrait être "très sensiblement augmenté".

- Droits TV conditionnés à la sobriété -

L'acte I lancé à l'automne dernier a été couronné de "succès", estime le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher.

Les appels à la sobriété volontaire lancés par le gouvernement, mais aussi la flambée des prix de l'énergie ont fait reculer la consommation de gaz et d'électricité de 12% (hors effets météo) par rapport à 2018-2019, selon le ministère. L'Etat avait fixé l'objectif d'une baisse de 10% de consommation d'énergie d'ici 2024.

Depuis le 1er août 2022, la consommation d'électricité a baissé de 8% et celle de gaz, de 16,9% par rapport aux années d'avant-Covid 2018-2019.

Ces économies ont permis d'éviter le scénario redouté des coupures d'électricité, au moment où le nucléaire français était à la peine.

Le plus dur a été fait l'hiver dernier, mais après ? Comment maintenir les efforts alors que les prix du gaz ont fortement baissé depuis le début de l'année ?

Pour élaborer son plan, le gouvernement a mené une concertation associant dix grands secteurs (Etat, grandes entreprises, transports...).

L'ensemble des 40 entreprises du CAC 40 s'engagent à adopter des objectifs chiffrés de baisse de consommation d'énergie et à les rendre publics. Trente-sept d'entre elles se sont aussi engagées à réfléchir à baisser leur consommation énergétique via une rationalisation du télétravail. "L'option d'avoir un jour fixe de télétravail dans la semaine permet de fermer le bâtiment", a illustré le cabinet de la ministre de la Transition énergétique.

Dans un autre domaine, "dès la saison 2023-2024, l'octroi de la licence club de Ligue 1 et de Ligue 2, qui permet de bénéficier des droits télévisuels" - une manne annuelle de plusieurs centaines de millions d'euros - "sera notamment conditionné à des critères de sobriété énergétique" avec notamment une réduction de la consommation de 10%.

Selon le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE, la sobriété et toute forme d'économie n'est désormais "plus une option" alors que la demande en électricité va augmenter massivement.