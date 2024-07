CNN annonce le licenciement d'une centaine de collaborateurs et lance une nouvelle offre

La chaîne avait déjà lancé un service de streaming payant en 2022, baptisé CNN+. Il avait cependant été fermé avec perte et fracas au bout d'un mois car il ne rentrait plus dans les plans de fusion entre WarnerMedia (CNN, HBO Max) et Discovery. Un an plus tard, le PDG de CNN Chris Licht, contesté en interne, avait démissionné, remplacé par le Britannique Mark Thompson, un ancien de la BBC et du New York Times.

L'annonce de ce projet intervient au moment où CNN espère regagner de l'audience grâce à la présidentielle américaine. La chaîne a pu de nouveau s'imposer sur ses concurrentes Fox News et MSNBC en organisant le premier débat le 27 juin entre Joe Biden et Donald Trump. Le deuxième et dernier débat est, lui, prévu sur la chaîne ABC le 10 septembre.