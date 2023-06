A Cuba, le secteur privé bourgeonne, les commerces de quartier fleurissent

Des échoppes minuscules qui vendent bières et sucreries dans les cours des maisons, aux commerces plus établis qui proposent viandes, laitages et autres denrées: pas une semaine ne se passe sans que de nouvelles enseignes apparaissent dans la capitale cubaine.

Les petits commerces de quartier se multiplient à La Havane, signe le plus visible de l'essor depuis 2021 des entreprises privées à Cuba où elles supplantent peu à peu les magasins d'Etat aux rayons toujours plus dégarnis.

En août 2021, le gouvernement communiste de l'île, qui ne connaissait jusque-là que les entreprises d'Etat, a décidé d'ouvrir l'économie aux "micro, petites et moyennes entreprises" (Mypimes) privées. Une annonce en pleine crise économique, la pire depuis trente ans sous l'effet de la pandémie et du renforcement de l'embargo américain.

Le Bodegon 21 a ouvert ses portes peu après dans le quartier central du Vedado, proposant des produits variés et joliment présentés sur des étagères de bois, contrastant avec les tristes rayonnages des magasins d'Etat où s'alignent essentiellement des boîtes de conserve, à payer en devises.

"Si on a besoin de quelque chose qu'on ne peut pas acheter (dans les magasins d'Etat), on le trouve ici. Ce sont des choses dont nous avons besoin", raconte à l'AFP Maria Leonor, 73 ans, qui vient d'acheter du yaourt, denrée qui ne figure pas non plus sur le carnet d'alimentation mensuel dont bénéficient les Cubains depuis les années 1960.