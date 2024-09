"De 45€ à 1239€": qui des Wallons ou des Flamands paient le plus de taxes automobiles?

Le nouveau gouvernement flamand a décidé de prendre des décisions très fortes concernant l’avenir de la voiture. Plus question de privilégier les voitures électriques avec une prime à l’achat ou une absence de taxe de circulation. Plus question non plus d’interdire l’achat d’une voiture essence ou diesel en 2029 puisque la mesure est reportée en 2035. Plus question enfin de durcir les règles de circulation dans les zones de basse émission d’Anvers ou de Gand.

Au niveau des taxes, vaut-il mieux être automobiliste en Flandre ou en Wallonie ? À de rares exceptions près, c'est en Flandre qu'il vaut mieux être automobiliste répond clairement Traxio, la fédération du secteur automobile. Elle affirme aussi que le montant perçu par les taxes est équivalent dans les deux régions. Or, en Flandre, on vend pratiquement deux fois plus de voitures qu'en Wallonie. Conclusion: un wallon paie deux fois ce que paie un flamand, selon Traxio.