Proximus et Belfius mettent fin à l'application bancaire Banx

Banx, l'application bancaire de Proximus et Belfius, disparaitra en décembre, ont annoncé lundi les deux entreprises.

Lancée en 2021, l'application a tenté de se démarquer en mettant l'accent sur la durabilité. Le client pouvait ainsi constater l'empreinte écologique de ses dépenses. Deux options étaient offertes, l'une gratuite et l'autre à 6,5 euros par mois en échange de services supplémentaires.

"Malgré sa nature innovante et une expérience utilisateur digitale de haut niveau, il s'est toutefois avéré très difficile de déployer une nouvelle app bancaire avec une nouvelle marque et d'atteindre une taille suffisante dans un marché déjà très mature", déplorent les partenaires trois ans plus tard.