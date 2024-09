La Bourse de Paris en net recul après le plongeon des valeurs automobiles

L'indice avait été porté par les valeurs de l'automobile et du luxe qui bénéficiaient des perspectives de relance économique en Chine, où la demande est morose depuis plusieurs trimestres, après l'annonce d'une série de mesures de soutien par le gouvernement de Pékin.

Vendredi, il avait pris 0,64% et progressé de 3,89% sur la semaine, sa meilleure performance hebdomadaire depuis fin mars 2023.

La Bourse de Paris a été plombée lundi par un net recul des valeurs automobiles, avant une semaine riche en publications décisives pour la suite des politiques des baisses de taux en Europe et aux États-Unis.

La dernière en date dimanche, à savoir une baisse des taux hypothécaires pour l'achat de résidences principales et secondaires, a laissé la place parisienne de marbre lundi.

Cette semaine, le regard des investisseurs devrait se tourner vers les Etats-Unis, avec l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab, qui mesure les créations d'emplois dans le secteur privé, avant le très attendu rapport sur l'emploi américain de vendredi.

Un marché du travail plus faible que prévu serait un signe que la Réserve fédérale (Fed) doit abaisser plus rapidement et davantage ses taux d'intérêts pour soutenir l'activité économique. Le cas contraire prouverait que l'institution mène une politique adaptée à la situation.

A ce titre, "les discours de certains responsables de la banque centrale américaine prévus cet semaine seront encore plus pris en compte", selon Andreas Lipkow, analyste indépendant.