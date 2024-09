Début des négociations concernant le plan social chez Ontex à Buggenhout

Les négociations en vue d'un plan social ont commencé en début de semaine au sein du fabricant de couches Ontex à Buggenhout, ont indiqué jeudi les syndicats. En juin, l'entreprise avait annoncé son intention de fermer une usine à Eeklo et de réduire la taille de celle de Buggenhout pour en faire un centre d'expertise.

Entre-temps, la deuxième phase de la loi Renault a été lancée et un plan social est en cours d'élaboration. Il est toutefois trop tôt pour déjà en dévoiler les modalités.

Le groupe belge Ontex, qui produit des couches et du matériel pour l'incontinence, a son siège à Alost et dispose de deux sites de production en Flandre orientale. Celui d'Eeklo doit fermer ses portes et 350 travailleurs devraient y perdre leur emploi. Un plan social y est également en cours d'élaboration, mais il fait l'objet de négociations séparées.