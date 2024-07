Décès du fondateur du groupe d'intérim Randstad et milliardaire Frits Goldschmeding

Le milliardaire néerlandais Frits Goldschmeding, qui a fondé le groupe de travail temporaire Randstad, est décédé à l'âge de 90 ans, a annoncé lundi Randstad. M. Goldschmeding figurait depuis des années parmi les Néerlandais les plus riches. Dans le classement Quote 500 de l'année dernière, il occupait la troisième place avec un patrimoine évalué à 5,8 milliards d'euros.

M. Goldschmeding fut l'un des entrepreneurs néerlandais les plus prospères de l'après-guerre. En 1960, il a fondé avec un camarade d'études une agence de travail temporaire appelée Uitzendbureau Amstelveen. L'entreprise s'est ensuite développée sous le nom de Randstad pour devenir le plus grand prestataire de services de ressources humaines au monde, avec quelque 40.000 employés opérant dans 39 pays et un chiffre d'affaires annuel s'élevant à plus de 25 milliards d'euros.

M. Goldschmeding est resté à la tête de l'entreprise jusqu'en mai 1998. Il a ensuite été membre du conseil d'administration de 1999 à 2011. Ces dernières années, Goldschmeding a été actif en tant que philanthrope avec la Fondation Goldschmeding. Agacé par le rôle prépondérant de l'économie dans notre vie quotidienne, il avait décidé d'utiliser une partie de sa fortune pour faire changer les choses.