Des actions du secteur du gardiennage pourraient perturber les aéroports le 1er octobre

Les syndicats organiseront une journée d'actions le mardi 1er octobre, avec une manifestation à Bruxelles, pour dénoncer les dérives dans les secteurs du gardiennage, du nettoyage et de l'horeca. Ces actions pourraient avoir des conséquences notamment dans les aéroports, prévient mardi Koenraad Maertens du syndicat socialiste.

Avec la manifestation qui se déroulera dans le quartier européen à Bruxelles, les fédérations syndicales européennes UNI Europa et Effat ainsi que les syndicats belges veulent exiger des conditions de travail décentes et des salaires équitables pour le personnel. Ils souhaitent notamment que les marchés publics (européens) soient adaptés. "Ils contiennent des éléments qualitatifs mais qui ne sont pas toujours utilisés. En fin de compte, c'est souvent le prix le plus bas qui l'emporte", explique Koenraad Maertens. Selon lui, cela entraîne des conséquences négatives pour les salariés, notamment chez les sous-traitants.

"Nous voulons des marchés publics qui garantissent des emplois de qualité dans toute l'Europe, avec des salaires équitables et de bonnes conditions de travail", expliquent les initiateurs de l'action. Des critères sociaux devraient s'appliquer et le degré de sous-traitance devrait être limité.