Des employés et cadres de Callebaut mènent une action à Wieze

Le plan d'économies "BC Next Level" de Barry Callebaut doit "simplifier et numériser" le chocolatier. La réduction des effectifs sera suivie d'un investissement de 500 millions d'euros. Les économies à hauteur de 250 millions d'euros s'accompagnent de centaines de pertes d'emploi, principalement parmi les employés.

Barry Callebaut emploie plus de 13.000 personnes dans le monde, réparties dans plus de 60 sites de production. Au niveau mondial, 2.500 emplois seront supprimés, dont environ 500 en Belgique. Le groupe est installé dans le Plat pays en Flandre orientale (Wieze et Lokeren) et dans le Brabant flamand (à Hal).