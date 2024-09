Des pertes accrues après l'ouverture négative de Wall Street

Melexis (78,05) et KBC (67,74) suivaient avec des chutes de 3,58 et 2,95% alors que Azelis (19,16) se distinguait par une hausse de 1,81%, après avoir bondi de plus de 6% sur une recommandation à l'achat.

D'Ieteren (217,20) et Sofina (215,40) étaient négatives de 0,91 et 1,37%, Galapagos (26,30) et UCB (161,60) reperdant 1,05 et 1,58% tandis que Solvay (31,52) et Syensqo (74,00) reculaient de 2,05 et 0,74%.

Les immobilières voyaient de même Aedifica (60,50) et Cofinimmo (62,05) abandonner 1,06 et 0,72%, WDP (24,02) cédant 0,41%.

Bois Sauvage (260,00) chutait par ailleurs de 5,1% après résultats en compagnie de Cenergy (9,56), en baisse de 4,3% alors que GIMV (40,75) gagnait 2,6%.

Aperam (24,14) et Belysse (0,92) chutaient de 5,9 et 5,1% tandis que des baisses de plus de 2% étaient notées en Banimmo (3,32), Shurgard (39,10) et Montea (77,30), de même qu'en Ontex (8,97). Agfa-Gevaert (1,064) et Jensen (43,60) chutaient de 3,1% chacune.