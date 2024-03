Dette: les dépenses énergétiques mettent la France "au pied du mur", selon Moscovici

Le premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici a lancé vendredi une nouvelle alerte sur l'endettement de la France, aggravé selon lui par les dispositifs de soutien aux ménages et aux entreprises pendant la récente crise énergétique.

Bouclier tarifaire sur l'électricité et le gaz, remise sur les carburants, chèques exceptionnels: "Nous avons fait du +quoi qu’il en coûte+ très répandu, sans ciblage, nous avons fait davantage que nos voisins et donc nous arrivons à une situation où nous ne pouvons plus nous endetter", a insisté Pierre Moscovici, trois jours après un premier coup de semonce dans le rapport public annuel de la Cour des comptes.

"Les dépenses exceptionnelles s’amoncellent dans le domaine de l’énergie (...) Si des solutions existent pour rendre la politique publique de l’énergie plus efficiente, alors il faut impérativement les saisir. Il faut reprendre nos finances publiques en main", a plaidé le premier président.

Contrairement à la pandémie du Covid, durant laquelle la Cour avait jugé fondées les milliards d'euros de dépenses de l'Etat, l'inflation énergétique "n'est pas un phénomène existentiel que nous n'avons jamais rencontré", a-t-il ajouté.