Dolce & Gabbana exalte l'élégance sensuelle de l'homme

Elegance et sensualité: le duo Dolce & Gabbana a dévoilé samedi à Milan une collection homme exaltant le luxe artisanal et le raffinement, tout en l'agrémentant de nombreuses touches de fantaisie sublimant le corps. Loin de l'habituelle exubérance de leur univers polychrome, les deux stylistes ont axé le défilé sur le noir, leur couleur fétiche qui rappelle la Sicile chère à Domenico Dolce, originaire d'une petite ville près de Palerme.

Dans le carton d'invitation, les deux créateurs donnent leur définition du mot "style": c'est "la manière de s'habiller et de se comporter d'une personne qui a une élégance spontanée, raffinée et soignée". Un concept appliqué à la lettre à leur nouvelle collection qui puise dans le répertoire classique et remet au goût du jour des vestes cintrées, des manteaux longs et fluides, des cravates minces et des pantalons à double taille amples. Les bermudas, omniprésents, sont assortis de vestes sophistiquées. Des costumes à fines rayures noires et blanches et des chapeaux en feutre semblent tout droit sortis d'un film sur Al Capone.

Une rigueur dans la coupe qui est assouplie par des dentelles, des imprimés à pois et des fleurs brodées sur des chemises. Les tuniques sont parfois translucides, voire transparentes, tout comme certains pantalons découvrant les jambes. Outre le noir et le blanc, prédominants, la palette des teintes de Dolce & Gabbana comprend le gris, le camel et le marron. Les tissus sont satinés et nobles, permettant, selon la griffe, de "sculpter les lignes". - Le style d'abord -

"Se concentrer sur le style est une voie sur laquelle nous nous sommes engagés il y a un an, car sur les réseaux sociaux, nous sommes bombardés d'images contradictoires qui créent une grande confusion", ont raconté Domenico Dolce et Stefano Gabbana après le défilé. "Nous avons chaque jour de nouvelles icônes, mais demain, est-ce que nous nous en souviendrons?", se sont-ils demandés. "On s'est dit: +mais nous, on a un style+, et c'est pour ça qu'on a repris nos codes, à commencer par l'art de la couture, qui est éternelle, parce qu'une belle veste ou un pantalon bien coupé ne se démodent jamais", ont-ils assuré. "L'influenceur n'est plus déterminant, les gens ne se précipitent pas dans les magasins à cause d'un de leurs posts, car derrière il n'y a ni culture ni narration d'histoires (...) il n'y a aujourd'hui qu'une schizophrénie de la pensée qui sème la confusion", ont-ils décrété. Une volte-face alors que le duo avait présenté en février 2021 une collection masculine taillée sur mesure pour la génération TikTok, arborant des looks street wear aux couleurs flashy et pantalons à imprimés motif léopard. - Influenceurs et K-pop - Au premier rang des spectateurs du défilé samedi figuraient d'ailleurs de nombreux influenceurs ainsi que le chanteur et acteur américain Machine Gun Kelly et la star sud-coréenne de la K-pop Doyoung. Au deuxième jour de la Fashion week masculine de Milan, l'affluence était grande devant les showrooms des griffes où des hordes de fans tentaient d'immortaliser avec leurs smartphones l'arrivée des influenceurs, vedettes de la K-pop ou autres VIP. La maison de haute couture italienne Valentino avait ouvert vendredi le bal, après trois années de collections mixtes hommes-femmes, avec un défilé dans la cour intérieure de l'Université de Milan centré sur "le vestiaire masculin intemporel". La collection s'est inspirée du répertoire classique, mettant en scène des dandys en bermuda et vestes cintrées en blanc, gris ou noir, mais aussi des silhouettes plus décontractées, avec des hauts et pantalons amples assortis de manteaux longs.