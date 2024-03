Elia va développer le réseau de transport d'électricité en province de Namur

Les besoins en électricité sont de plus en plus importants en Belgique. Le nombre de véhicules électriques a doublé en une année et les pompes à chaleur sont de plus en plus prisées par les particuliers. Les industries poursuivent également leur électrification à vitesse grand V. Il faut dès lors augmenter la capacité du réseau pour pouvoir absorber cette nouvelle demande, souligne l'opérateur.

Historiquement développé en 70.000 volts, le réseau de la province de Namur doit impérativement être converti en 110.000 volts au minimum, tout en étant directement supporté par des transformateurs raccordés au réseau 380.000 volts. En outre, cela doit aussi permettre d'intégrer de manière optimale le potentiel de production d'énergie renouvelable dans la zone.