En 10 ans, les 1% les plus riches ont gagné plus de 40.000 milliards de dollars de nouvelle richesse, affirme Oxfam

Les 1% les plus riches du monde ont gagné en dix ans plus de 40.000 milliards de dollars en plus, mais leur imposition est "historiquement" basse, affirme jeudi l'ONG Oxfam, alors qu'un projet de taxe mondiale des super-riches est au menu du sommet du G20 au Brésil.

La frange la plus riche de la population mondiale a "accumulé 42.000 milliards de dollars de nouvelle richesse au cours de la dernière décennie", souligne Oxfam France dans un communiqué, se basant sur un calcul produit par Oxfam international, avant le début de la réunion des ministres des Finances du G20 à Rio de Janeiro.