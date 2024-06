En Irak, des balles perdues qui mutilent les corps au quotidien

Aujourd'hui, l'Irak a retrouvé un semblant de stabilité, mais le pays sort de près d'un demi-siècle de violences.

Il y a eu les guerres régionales menées par l'ex-dictateur Saddam Hussein, puis l'invasion américaine de 2003 qui a renversé son régime et ouvert la voie à une des pages les plus sanglantes de l'histoire du pays, meurtri par un conflit confessionnel et la montée en puissance des groupes jihadistes.

Dans cet Irak de 43 millions d'habitants, les armes, légères et lourdes, inondent les provinces. En 2017, l'ONG spécialisée Small arms survey recensait 7,6 millions d'armes légères en circulation -- armes de poing ou armes longues.