Esclandre et boycott au procès en appel de Fortin, le "tueur de DRH"

L'ancien ingénieur, surnommé "le tueur de DRH", répète depuis l'ouverture des débats lundi qu'il ne "souhaite pas y assister", n'ayant "rien à dire" sur l'équipée sanglante de 2021, au cours de laquelle il a abattu de sang-froid trois personnes et manqué une quatrième.

Gabriel Fortin, jugé en appel à Grenoble pour trois assassinats et une tentative d'assassinat, a de nouveau refusé mardi d'assister à son procès, faisant un esclandre pour être expulsé de la salle d'audience.

Une attitude mal accueillie du côté des parties civiles, qui l'ont accusé d'être un "lâche", de les prendre en "otages" et de leur imposer un procès "non équitable", puisque c'est lui qui a fait appel de sa condamnation à perpétuité, il y a un an.

"Il a fait un choix, nous ses défenseurs, nous le respectons et nous nous adaptons", a de son côté réagi l'un de ses avocats, Me André Buffard, admettant que "dans un procès comme celui-ci, il n'est pas question de stratégie".

Fortin est apparu déterminé mardi à poursuivre sur cette voie, initiant dès le matin un bras-de-fer verbal avec la présidente de la Cour d'assises, qui l'a informé qu'il serait "contraint", si besoin par recours à la force publique, d'assister aux débats.